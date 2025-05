Fast ein Fünftel des Finanzierungsbedarfs der Banken aus der Euro-Zone ist in US-Dollar. Entsprechende Kredite suchen sie auf den Märkten für kurzfristige Finanzierungen. Auf diesen können jedoch in Zeiten von finanziellen Turbulenzen sehr schnell Engpässe entstehen. In der Vergangenenheit sprangen dann die Notenbanken ein. Die Fed hat bespielsweise Dollar-Kreditlinien mit der EZB und grossen Zentralbanken anderer Staaten vereinbart. Dadurch soll verhindert werden, dass es in den Ländern zu Engpässen in der Bereitstellung von Dollar-Liquidität kommt.