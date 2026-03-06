EZB-Direktorin Isabel Schnabel mahnt angesichts des jüngsten Energiepreisschocks durch den Nahost-Konflikt zur Wachsamkeit. Die Geldpolitik sei zwar «weiterhin ‌gut ⁠aufgestellt», sagte sie am Freitag auf dem US Monetary Policy ⁠Forum in New York: «Wir dürfen uns jedoch nicht in Sicherheit wiegen. Wir ‌müssen wachsam bleiben, da das aktuelle geopolitische ‌und makroökonomische Umfeld Aufwärtsrisiken für ​die Inflation im relevanten Zeithorizont birgt.» Es gelte, die Dauer des Energiepreisschocks genau zu beobachten - ebenso die Auswirkungen auf die Inflationserwartungen und jegliche Anzeichen dafür, dass Unternehmen höhere Inputkosten an ihre ‌Kunden weitergeben.