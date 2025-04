Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt nach dem Zollschlag von US-Präsident Donald Trump auf Zinssenkungskurs. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagesatz wurde am Donnerstag von 2,50 auf 2,25 Prozent nach unten geschraubt. Es war bereits die siebte Lockerung seit Mitte 2024. «Der Disinflationsprozess schreitet gut voran», erklärte der EZB-Rat. «Insbesondere in der gegenwärtigen Situation, die von aussergewöhnlich hoher Unsicherheit geprägt ist, wird die Festlegung des angemessenen geldpolitischen Kurses von der Datenlage abhängen und von Sitzung zu Sitzung erfolgen.»