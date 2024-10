Bei der EZB geht es Schlag auf Schlag: Die Europäische Zentralbank reagiert auf die nachlassende Inflationsgefahr mit der zweiten Zinssenkung innerhalb von nur fünf Wochen. Sie beschloss am Donnerstag auf einer auswärtigen Ratssitzung in Slowenien, den am Finanzmarkt massgeblichen Einlagensatz um einen Viertelpunkt auf 3,25 Prozent nach unten zu setzen. Dass die EZB Zinsen zwei Monate in Folge kappt, hat es so seit 13 Jahren nicht mehr gegeben. Die Währungshüter um Zentralbank-Präsidentin Christine Lagarde hatten im Juni die Zinswende eingeleitet und im September nachgelegt. Ob das Zinsstakkato im Dezember weiter geht, womit viele Investoren angesichts unsicherer Konjunkturaussichten rechnen, liess die EZB offen.