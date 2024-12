Die bisherigen Reduktionen beliefen sich auf jeweils 25 Basispunkte, wie auch die der heutigen Entscheidung. Die Währungshüter senkten am heutigen Donnerstag die drei Leitzinssätze um erneut 25 Basispunkte, womit sich die Einlagefazilität nun bei 3 Prozent befindet.



Dass die EZB Zinsen während drei Sitzungen in Folge kappt, hat es so seit mehr als einer Dekade nicht mehr gegeben. Die Währungshüter um Zentralbank-Präsidentin Christine Lagarde hatten im Juni die Zinswende eingeleitet und seither konsequent nachgelegt. Ob und wie das Zinsstakkato im nächsten Jahr weitergeht, womit viele Investoren angesichts unsicherer Konjunkturaussichten rechnen, liess die EZB wie üblich offen.