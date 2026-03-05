Bundesbankchef Joachim ​Nagel betonte ​in Frankfurt, mit Blick auf die Inflation ⁠bleibe die EZB auf der Hut. Der EZB-Rat sei ​entschlossen, die Inflation nachhaltig ⁠beim Ziel von zwei Prozent zu stabilisieren. Das sei die zentrale geldpolitische Aufgabe 2026. Dafür ‌sei der EZB-Rat mit den Leitzinsen aktuell richtig positioniert, bleibe aber wachsam: «Sollte sich das Inflationsbild substanziell ändern, sind wir in einer guten Lage, um darauf reagieren ‌zu können.» In diesem Zusammenhang verwies er angesichts des Ende ​Februar ausgebrochenen militärischen Konflikts im Nahen Osten darauf, dass es noch zu früh sei, aus der «volatilen Lage» geldpolitische Schlussfolgerungen zu ziehen.