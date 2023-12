Lagarde dürfte weiter mahnen

«Auf der Pressekonferenz zur EZB-Ratssitzung dürfte Präsidentin Lagarde wiederholen, dass die Leitzinsen für ausreichend lange Zeit auf einem restriktiven Niveau gehalten werden müssen», erwarten die Experten der Dekabank. Zuletzt war an den Finanzmärkten die Erwartung gestiegen, dass die EZB schon bald die Leitzinsen senken könnte. Schliesslich war die Inflation im November stark gesunken. Die Jahresrate liegt mit 2,4 Prozent nicht mehr weit vom Inflationsziel von zwei Prozent entfernt, nachdem sie im Oktober 2022 noch bei 10,6 Prozent gelegen hatte. Zudem schwächelt die Wirtschaft in der Eurozone und insbesondere in Deutschland.