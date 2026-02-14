Diese erweiterte Liquiditätslinie stärke zudem die ​Rolle des Euro. «Die Verfügbarkeit eines ⁠Kreditgebers letzter Instanz für Zentralbanken weltweit stärkt das Vertrauen in Investitionen, Kreditaufnahme und Handel in Euro, da der ‌Zugang auch bei Marktturbulenzen gewährleistet ist», sagte Lagarde. Dabei bleibt Vertraulichkeit gewahrt. Im neuen Eurep-Rahmenwerk veröffentlicht die EZB keine Informationen mehr darüber, welche Zentralbanken ihre Repo-Linien in Anspruch genommen haben. Stattdessen stellt ‌sie wöchentliche Angaben zu den gesamten Inanspruchnahmen von Euro-Liquidität über alle Repo-Linien hinweg ​bereit. Eurep - das Kürzel steht für Repo-Fazilität des Eurosystems für Zentralbanken - wurde 2020 als vorsorgliche Absicherung ins Leben gerufen, um pandemiebedingtem Bedarf an Euro-Liquidität ausserhalb des Euroraums Rechnung zu tragen.