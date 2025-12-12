Bei dem sogenannten umgekehrten Stresstest sollen die Banken beschreiben, welche Art von politischem Schock ihr hartes Kernkapital um drei Prozentpunkte senken würde. Zudem sollen die Folgen auf Liquidität und Refinanzierungsbedingungen dargelegt werden. «Die Übung wird bewerten, inwieweit die Stresstest-Fähigkeiten der Banken geopolitische Risiken berücksichtigen», hiess es in der Mitteilung der EZB. Ziel sei es, das bankeigene Risikomanagement und die Fähigkeit vorausschauender Kapital- und Sanierungspläne zu fördern.