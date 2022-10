Nach ihrer Einschätzung werden die Euro-Wächter um EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag auf ihrer Ratssitzung wahrscheinlich die Zinsen wie im September um einen Dreiviertel-Prozentpunkt erhöhen. "Wir gehen davon aus, dass die EZB auf der Oktober-Sitzung alle drei Schlüsselzinssätze um 75 Basispunkte anheben wird, so dass der Einlagesatz dann bei 1,50 Prozent liegt", meint Europa-Chefökonom George Buckley vom japanischen Bankhaus Nomura. Dies ist der zurzeit massgebliche Zins für die Finanzmärkte. Das Treffen ist die vorletzte geldpolitische Sitzung in diesem Jahr. Die letzte EZB-Zinssitzung 2022 ist dann am 15. Dezember.