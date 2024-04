Die Europäische Zentralbank (EZB) bereitet die Finanzmärkte auf eine womöglich nahende erste Zinssenkung vor. Sollte die Zuversicht weiter gestärkt werden, dass die Inflation sich nachhaltig dem Notenbank-Ziel von zwei Prozent annähere, dann wäre eine Lockerung des restriktiven Kurses angemessen, erklärte die EZB am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in Frankfurt. Dabei kommt es laut EZB-Chefin Christine Lagarde auf die Beurteilung der Inflationsaussichten, der Dynamik der zugrundeliegenden Teuerung und die Schlagkraft der Geldpolitik an. «Wir werden nicht warten, bis alles zurückgeht auf zwei Prozent, um die Entscheidungen zu fällen, die notwendig sein werden.» Den Leitzins beliessen die Währungshüter am Donnerstag weiter bei 4,50 Prozent. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, blieb bei 4,00 Prozent.