«So weit, so gut. Dennoch stellt sich uns die Frage, ob sich diese Positionierung dauerhaft aufrechterhalten lässt», gibt DWS-Volkswirtin Ulrike Kastens zu bedenken. Zwar habe sich die Konjunktur im ersten Halbjahr als widerstandsfähig erwiesen, in der zweiten Jahreshälfte dürfte sie laut der Expertin aber nur stagnieren, zumal eine Trendumkehr im Verarbeitenden Gewerbe noch in weiter Ferne liege: «Auch die politische Entwicklung in Frankreich stellt nach wie vor ein Risiko für die Konjunktur dar. Darüber hinaus könnte der Rückgang der Ölpreise zu einem stärkeren Unterschreiten des Inflationsziels führen.»