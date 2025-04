Bundesbankchef Joachim Nagel hat jüngst betont, die US-Regierung habe mit ihren Zollentscheidungen der Wirtschaft einen schweren Schlag versetzt. Die globalen Wachstumsperspektiven hätten sich massiv verschlechtert. Dabei sei die EZB zugleich auf «einem sehr guten Weg», ihr Inflationsziel von zwei Prozent in diesem Jahr zu erreichen. Mit Blick auf den nächsten Zinsentscheid hielt er sich jedoch bedeckt. Am Finanzmarkt wird damit gerechnet, dass die EZB den Einlagezins am 17. April von derzeit 2,50 Prozent um einen Viertelpunkt nach unten setzen wird. Es wäre der siebte Schritt nach unten, seit die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde Mitte 2024 im Zuge einer nachlassenden Inflation einen Lockerungskurs eingeschlagen hatten.