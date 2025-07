Die Finanzmärkte stellen sich für die am Donnerstag anstehende Entscheidung des EZB-Rats fest darauf ein. Demnach dürfte der Einlagesatz, über den die Notenbank ihre Geldpolitik steuert, unverändert bei 2,0 Prozent belassen werden. Die EZB hat den Leitzins seit Juni 2024 bereits um zwei volle Prozentpunkte nach unten geschleust. Bundesbankchef Joachim Nagel plädierte unlängst für eine «Politik der ruhigen Hand», wohl ein Wink mit dem Zaunpfahl Richtung Zinspause. «Grundsätzlich liegt eine weitere Zinssenkung in der Luft. Allerdings dürften die Notenbanker diese erst im September beschliessen und im Juli zunächst die Füsse still halten», so die Einschätzung von Commerzbank-Ökonom Marco Wagner.