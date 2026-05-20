Die Währungshüter hatten die Zinsen im April zwar unverändert gelassen, wegen der anhaltend hohen Energiekosten jedoch einen Schritt für die Sitzung am 11. Juni signalisiert. Da die Inflation ‌mit drei Prozent deutlich über dem Zielwert von zwei Prozent liege und ein Frieden im Iran nicht in Sicht sei, müsse die EZB ​handeln, hiess es nun. Zudem gehe es ​darum, nach den bisherigen Signalen die Glaubwürdigkeit ​zu wahren. Ein rascher zweiter Zinsschritt im Juli sei jedoch nicht zwingend erforderlich. Der ‌Preisdruck sei weitaus geringer als beim letzten grossen Inflationsschock im Jahr 2022. Zweitrundeneffekte seien noch nicht erkennbar. Zudem dürften die teure Energie und ein ​schwächelnder ​Arbeitsmarkt das Wirtschaftswachstum belasten und so ⁠den Preisdruck mittelfristig dämpfen.