«Das Risikoumfeld, in dem die Banken tätig sind, hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert», erklärte Buch. «So wie sich die Risiken entwickeln, muss sich auch die Aufsicht weiterentwickeln.» Die EZB will unter anderem den Prüfungsprozess zeitlich kürzer und ihn künftig mehr wie eine Echtzeitüberwachung gestalten.