Die EZB hat die Schlüsselzinsen bereits sieben Mal in Folge um insgesamt 3,75 Prozentpunkte angehoben. Für die nächste Zinssitzung am 15. Juni in Frankfurt rechnen von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte mit einer weiteren Erhöhung um einen viertel Prozentpunkt. Die Inflation im Euroraum hat im Mai zwar spürbar nachgelassen, liegt mit 6,1 Prozent aber noch weit über der von der EZB angestrebten Stabilitätsmarke von 2,0 Prozent. "Der Preisdruck bleibt hoch", so das Fazit von Lagarde.