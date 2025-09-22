Bei der Befragung wurden die Teilnehmer gebeten, anzunehmen, ihr Arbeitgeber erlaube keine Heimarbeit. Zugleich sollten sie angeben, welche Gehaltskürzung sie als Prozentsatz ihres aktuellen Gehalts im Austausch für die Möglichkeit in Kauf nehmen würden, zwei oder drei Tage pro Woche von zu Hause aus zu arbeiten. Laut den Ergebnissen der CES-Befragung arbeiteten 55,7 Prozent der Mitarbeiter nicht von zu Hause aus, 11,9 Prozent nutzten das Homeoffice etwa einen Tag pro Woche, 21,9 Prozent arbeiteten zwischen zwei und vier Tagen pro Woche von zu Hause aus («Hybridarbeit»). Und 10,6 Prozent arbeiteten fünf oder mehr Tage pro Woche im Homeoffice.