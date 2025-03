Nach der jüngsten Erholung auf dem Immobilienmarkt im Euroraum werden die Preise für Wohneigentum einer Studie der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge voraussichtlich weiter steigen. Da das Angebot an Wohneigentum weiter knapp, die Nachfrage dagegen weiter grundlegend solide sei, könne der Aufwärtstrend bei den Preisen anhalten, heisst es in der am Montag auf der Webseite der EZB veröffentlichten Studie. «Auch wenn das für die Gesamtwirtschaft möglicherweise keine ganz gesunden Aussichten sind», fügten die Autoren hinzu. Hohe Baukosten und die hohen Kaufpreise für Wohnraum verhinderten derzeit, dass auf dem Immobilienmarkt zusätzliches Angebot geschaffen werde. Auch auf dem Mietmarkt sei das Angebot daher knapp.