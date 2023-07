Inflation sinkt in Europa langsamer als in den USA

Ein Jahr nach dem Aufbruch der EZB ist die Inflation auf 5,5 Prozent gesunken, nachdem sie in der Spitze fast doppelt so hoch war — aber das liegt eher an der Umkehr der Erdgaspreise als an den bisherigen Massnahmen der Zentralbank. Werden Energie und Lebensmittel herausgerechnet, ist die Kerninflation weiter höher als vor 12 Monaten. Den Prognosen zufolge wird der Gesamtpreisanstieg erst im Jahr 2025 in der Nähe des 2 Prozent-Ziels liegen.