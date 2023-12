Zudem ist die Wirtschaft in der Euro-Zone auf Talfahrt und womöglich auf dem Weg in die Rezession. Im dritten Quartal schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent zum Vorquartal. Die EZB muss daher aufpassen, dass sie die Konjunktur nicht völlig abwürgt. Lagarde hatte im November gesagt, dass es bei den Zinsen in den nächsten paar Quartalen voraussichtlich keine Änderung geben werde.