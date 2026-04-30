An den Finanzmärkten wird über eine Zinserhöhung im ‌Juni spekuliert. Dafür spricht aus Sicht vieler Händler, dass Mitte des Jahres voraussichtlich mehr Klarheit über die gesamtwirtschaftlichen Folgen des Ölpreisschocks herrschen wird. Doch steckt die EZB in einem ​Dilemma, da sie mit einer strafferen Geldpolitik zwar den Preisauftrieb ​dämpfen, aber im schlimmsten Fall auch die bereits ​angeschlagene Konjunktur abwürgen könnte. Die Wirtschaft im Euroraum wuchs im ersten Quartal nur noch minimal um ‌0,1 Prozent: «Bremseffekte durch den Iran-Krieg sorgen dafür, dass es knirscht im Gebälk. Der Unterstützung durch staatliche Ausgaben stehen energiepreisbedingte Kaufkraftverluste gegenüber», erläutert der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe ​Privatbank, Alexander Krüger. ​Auch bei einer Entspannung in ⁠der Region mahnt er zur Vorsicht: «Nach einer Öffnung der ​Strasse von Hormus ⁠werden sich Energiepreise nur zögerlich normalisieren.» Alle Blicke richten sich derzeit gebannt auf diese ‌Meerenge am Persischen Golf, die ein Nadelöhr für den internationalen Schiffstransport von Öl und Flüssigerdgas darstellt.