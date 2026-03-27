Ökonomen erwarten Sprung der Teuerungsrate

Die ‌Inflationserwartungen der Verbraucher fliessen in die Entscheidungsfindung der EZB ein. An den Finanzmärkten wird über eine nahende Zinserhöhung der Währungshüter spekuliert, die sich damit gegen ​die Inflation stemmen könnten. Der EZB-Rat erwartet, dass die ​höheren Energiepreise im Zuge des Krieges ​in Nahost auf kurze Frist auf die Inflation durchschlagen werden. Für die in der nächsten ‌Woche anstehenden Daten zur Inflation im Euroraum rechnen Ökonomen für März mit einem Sprung der Teuerungsrate auf 2,7 von 1,9 Prozent im Februar.