Die Erwartungen für die Teuerung auf Sicht von zwölf Monaten fiel im Februar auf 4,6 Prozent, von zuvor 4,9 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Erwartung für die Teuerung in drei Jahren ging ebenfalls zurück, aber nur leicht von 2,5 auf 2,4 Prozent.