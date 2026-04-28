Im Spannungsfeld von Inflationsgefahr und Konjunkturrisiken infolge des ​Iran-Krieges muss die EZB ihren Zinskurs neu abstecken. ​An den Finanzmärkten wird für die EZB-Ratssitzung an diesem Donnerstag zwar eine weitere geldpolitische Pause erwartet. Doch ‌auch wenn der Leitzins bei 2,0 Prozent verharren sollte, wird der Auftritt von EZB-Chefin Christine Lagarde nach dem Ratstreffen mit Spannung verfolgt. Sie hat die Handlungsbereitschaft der Zentralbank ​immer ​wieder betont. Und ein Zinsschritt nach oben ⁠auf der übernächsten Sitzung im Juni gilt unter ​Experten durchaus als eine ⁠Option. Doch steckt die EZB in einem Dilemma, da sie mit einer strafferen ‌Geldpolitik zwar den Preisauftrieb dämpfen, aber im schlimmsten Fall auch die bereits angeschlagene Konjunktur abwürgen könnte.