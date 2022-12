An der monatlichen Umfrage der EZB nahmen rund 14'000 Konsumenten aus Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und den Niederlanden teil. Der starke Preisauftrieb im Euro-Raum schmälert die Kaufkraft der Konsumenten. Die Inflationsrate hat sich im November allerdings auf 10,0 von 10,6 Prozent im Oktober verringert. Das Abklingen des Preisdrucks vom bisherigen Rekordniveau dürfte Währungshütern in der Europäischen Zentralbank (EZB) Argumente an die Hand liefern, bei den Zinserhöhungen den Fuss etwas vom Gas zu nehmen. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sagte jüngst, er sei "einigermassen zuversichtlich", dass die Inflation wahrscheinlich nahe dem Gipfelpunkt sei.