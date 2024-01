Die EZB hat im Kampf gegen die Inflation seit Sommer 2022 die Zinsen zehn Mal angehoben. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz, den Banken erhalten, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank parken, liegt inzwischen bei 4,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Beginn der Währungsunion 1999. Die nächste Zinssitzung der Währungshüter findet bereits in zwei Tagen an diesem Donnerstag statt. Volkswirte erwarten, dass die EZB wie schon im Oktober und im Dezember an den Schlüsselsätzen nicht rüttelt.