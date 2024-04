Die Nachfrage nach Firmenkrediten hat sich laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich verringert. Wie bereits in den vorangegangenen Quartalen haben die höheren Zinsen sowie geringere Investitionen bei den Unternehmen die Nachfrage gebremst, wie eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage der EZB unter Finanzinstituten im Euroraum ergab. In der vorangegangenen Erhebung war für das Auftaktquartal 2024 noch mit einer Stabilisierung der Nachfrage gerechnet worden. Für den Zeitraum April bis Juni gingen Banken nun von einer moderaten Abschwächung der Nachfrage nach Firmendarlehen aus.