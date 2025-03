Im Mittel (Median) rechneten Konsumenten im Februar damit, dass die Teuerungsrate auf Zwölf-Monats-Sicht bei 2,6 Prozent liegen wird, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. Auch in der Umfrage vom Januar hatten sie 2,6 Prozent Teuerung auf kurze Sicht erwartet. Auf Drei-Jahres-Sicht rechneten sie im Februar - ebenfalls wie schon in der Januar-Umfrage - mit einer Inflationsrate von 2,4 Prozent.