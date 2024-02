Der Umgang mit Risiken für die Liquiditätslage wird aus Sicht von EZB-Chefbankenaufseherin Claudia Buch für Geldhäuser im Euroraum künftig noch wichtiger werden. Das Liquiditätsumfeld für Finanzinstitute habe sich verändert, sagte Buch am Dienstag in einer Podiumsdiskussion mit dem Leiter der EU-Bankenabwicklungsbehörde SRB, Dominique Laboureix, in Brüssel. «Das Management der Liquiditätsrisiken rückt viel mehr in den Vordergrund in unserer Tätigkeit und auch in der Tätigkeit der Banken», sagte Buch. Die Aufsicht arbeite viel mit Geldhäusern an deren Finanzierungsplänen und ihrer Liquiditätsplanung.