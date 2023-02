Die Verbraucherpreise in Frankreich stiegen im Vergleich zum Vorjahr um einen Rekordwert von 7,2 Prozent, da die Kosten für Lebensmittel und Dienstleistungen stiegen. Spanien verzeichnete einen Anstieg um 6,1 Prozent. Analysten hatten erwartet, dass der Preisanstieg in Frankreich unverändert bei 7 Prozent liegen und sich in Spanien verlangsamen würde.