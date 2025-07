Zollstreit mit den USA und eine gesunkene Inflation: Erstmals seit einem Jahr lässt die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im Euroraum unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die Notenbank erklärte, das Umfeld sei «nach wie vor aussergewöhnlich unsicher, vor allem aufgrund von Handelskonflikten». Zuvor hatte die EZB die Leitzinsen siebenmal in Folge gesenkt. Der Einlagenzins für Gelder, die Banken kurzfristig bei der EZB parken, wurde seit Juni 2024 halbiert.