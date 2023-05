Italiens Notenbank-Chef Ignazio Visco unterdessen hält den Zinsgipfel für bald erreicht. "Das ist vielleicht gar nicht so weit weg von dem, wo wir heute sind", sagte er am Freitag bei einer Buch-Präsentation in Rom. Der an den Finanzmärkten erwartete Zinshöhepunkt sei "ein wichtiger Referenzpunkt". Künftig könne die Geldpolitik nur mit Vorsicht in Richtung höherer Zinsen vorangehen. Am Geldmarkt wird derzeit erwartet, dass die EZB die Zinsen im Juni erneut um 0,25 Prozentpunkte anhebt. Der Zinshöhepunkt wird dann im September bei um die 3,65 Prozent beim Einlagensatz gesehen.