Doch einige Währungshüter wollen die Möglichkeit erneuter Anhebungen nicht vom Tisch wischen. So warnte EZB-Direktorin Isabel Schnabel am Freitag in der kroatischen Zeitung «Jutarnji List» davor, die Inflation vorzeitig für besiegt zu erklären. Es könnte zu neuen Schocks kommen - Risiken müssten sorgfältig beobachtet werden. «Sollten sie Realität werden werden, könnten irgendwann weitere Zinserhöhungen notwendig werden.» Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte bereits erklärt, die Inflation sei noch nicht besiegt. Die EZB müsse daher ihren restriktiven Kurs fortsetzen, bis sicher sei, dass die Teuerung wieder zum mittelfristigen EZB-Zielwert von zwei Prozent zurückkehre.