Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) schliessen eine weitere Zinserhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation nicht aus. Man könne «nicht unbedingt» sagen, dass die jüngste Phase der Leitzinserhöhungen in der Eurozone bereits ihren Höhepunkt erreicht habe, sagte EZB-Direktor Frank Elderson in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Market News International. Es gebe nach wie vor «eine Menge an Unsicherheiten», und daher seien künftige Zinsentscheidungen von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig.