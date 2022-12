Die Euro-Notenbank hob am Donnerstag den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf nunmehr 2,50 Prozent an. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte nach dem Zinsbeschluss in ungewöhnlich deutlichen Worten weitere Erhöhungen in Aussicht. Dabei deutete sie für die kommenden Sitzungen weitere Anhebungen um einen halben Prozentpunkt an.