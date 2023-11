Die Europäische Zentralbank (EZB) müsse vielmehr umsichtig und vorsichtig sein, sagte der Stellvertreter von EZB-Chefin Christine Lagarde der slowenischen Wirtschaftszeitung «Finance» in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Denn in den nächsten Monaten gebe es einige Risiken für die Inflationsprognose. «Jede Diskussion über eine Senkung der Zinssätze ist eindeutig verfrüht,» sagte de Guindos. Die EZB werde weiterhin von Sitzung zu Sitzung über die Zinsen entscheiden und dabei datenabhängig vorgehen.