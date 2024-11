Angesichts der grossen Unsicherheit sei es schwierig, Vorhersagen zu treffen über die genaue Zahl und ihren Umfang, sagte de Guindos in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der finnischen Zeitung «Helsingin Sanomat». Daher sei es so wichtig, von Sitzung zu Sitzung und datengetrieben vorzugehen. «Es ist jedoch klar, dass wir unseren geldpolitischen Kurs weiterhin weniger restriktiv gestalten werden, da sich die Inflation unserem Ziel nähert,» fügte er hinzu. Zinssenkungen gelten als das zentrale Mittel, um eine Geldpolitik weniger restriktiv, das heisst konjunkturbremsend, auszurichten.