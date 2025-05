Ein ausufernder Handelskrieg, Börsenturbulenzen und die Verschuldungslage der Staaten zählen aus Sicht von EZB-Vizechef Luis de Guindos derzeit zu den grössten Risiken für die Euro-Zone. Angesichts der erhöhten und anhaltenden Unsicherheit sei daher eine starke Aufsicht und Regulierung nach wie vor von entscheidender Bedeutung in allen Finanzsektoren, führte der Stellvertreter von EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in einer Rede für eine Veranstaltung in Amsterdam aus. Es müsse sichergestellt werden, dass die bisherige Widerstandsfähigkeit auch angesichts künftiger Gefahren erhalten bleibe.