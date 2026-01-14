Als mögliche Risikoszenarien nannte der EZB-Vizechef eine erneute Eskalation von Handels- oder anderen geopolitischen Spannungen, Rückschläge bei KI-Fortschritten mit ‌entsprechenden Anpassungen der Vermögenspreise oder zunehmende ⁠Zweifel an der fiskalischen Glaubwürdigkeit der USA. Mit ‌Blick auf die Inflation befinde man sich im Euroraum weiterhin in einer günstigen ‍Lage. Die Teuerungsrate lag im Dezember bei exakt 2,0 Prozent - dem Zielwert der Europäischen Zentralbank. «Unsere jüngste Einschätzung ​bestätigt, dass sich die Inflation mittelfristig beim Zielwert ‍von zwei Prozent einpendeln dürfte», sagte De Guindos.