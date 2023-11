Unter den Währungshütern gab es zuletzt Überlegungen, die Mindestreserve-Anforderungen für Banken zu erhöhen - auch um die sehr hohen Einlagenzinszahlungen an die Geldhäuser zu verringern. Denn nach wie vor gibt es reichlich Überschussliquidität im Bankensystem. Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann hat vorgeschlagen, die Mindestreserve-Anforderung auf fünf bis zehn Prozent anzuheben. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sprach sich unlängst für eine moderatere Erhöhung aus. Dabei nannte er die Mindestreservequote von zwei Prozent, die in den ersten 13 Jahren des Euro gegolten hatte. Höhere Anforderungen würden bedeuten, dass sich die Gesamtzinszahlungen der Währungshüter an Banken verringern würden, wodurch die Überschussliquidität im Finanzsystem etwas zurückgeführt würde.