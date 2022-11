"In der Vergangenheit hatten wir eine Menge negativer Überraschungen", sagte Guindos am Mittwoch in Frankfurt im Gespräch mit Bloomberg TV. "Schauen wir, was im November passiert." Im Oktober waren die Konsumentenpreise im Jahresvergleich um 10,7 Prozent gestiegen und damit so stark wie noch nie seit Bestehen der Eurozone.