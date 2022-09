Zudem schwäche sich das Wachstum ab, sagte der Stellvertreter von EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Montag auf einer Veranstaltung in Madrid. "Wir sehen, dass es im dritten und vierten Quartal eine deutliche Abschwächung gibt und wir möglicherweise Wachstumsraten nahe Null haben werden", führte er aus. Experten erwarten, dass die Inflation im Währungsraum in diesem Monat auf einen neuen Rekordwert von 9,6 Prozent klettern wird. Im August hatte die Teuerung bei 9,1 Prozent gelegen.