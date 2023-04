Seinem EZB-Ratskollegen Herodotou zufolge ist die Euro-Notenbank mit ihrem Zinserhöhungskurs bereits in den Bereich vorgedrungen, ab dem eine Volkswirtschaft gebremst wird. Die Zinsschritte kämen zwar unterschiedlich schnell in den jeweiligen Volkswirtschaften der Euro-Länder an, sagte Herodotou in der Diskussionsrunde. "Aber am Ende des Tages sind wir beim straffenden Bereich angelangt." Die EZB sehe bereits, dass die Gesamtinflation dieses Jahr sinke. "Und wir werden die Kerninflation ebenfalls angehen." Anleger am Finanzmarkt rechnen damit, dass die Euro-Wächter kommende Woche die Schlüsselzinsen nur noch um 0,25 Prozentpunkte anheben werden.