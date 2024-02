Die Europäische Zentralbank (EZB) benötigt aus Sicht ihres Vize-Präsidenten Luis de Guindos weitere Inflationsdaten, bevor sie auf einen Zinssenkungskurs umschwenken kann. Der Rückgang der Teuerung werde sich fortsetzen, sagte der Stellvertreter von EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Mittwoch dem spanischen Fernsehsender Antena 3. «Wenn die Daten das bestätigen, was ich zuvor ausgeführt habe, dann wird der Rat der Europäischen Zentralbank das Niveau der Zinsen ändern», sagte de Guindos. Die EZB strebt eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an. Im Januar lag sie bei 2,8 Prozent. Die Kernrate, in der die schwankungsreichen Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak herausgerechnet sind, stand bei 3,3 Prozent.