Die politische Unsicherheit in Europa sei im Nachgang der Europawahlen gestiegen, sagte der Stellvertreter von EZB-Chefin Christine Lagarde in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der spanischen Presseagentur «Europa Press». «Das Europäische Parlament hat Ursula von der Leyen wiedergewählt, was aus meiner Sicht ein Vertrauensindikator ist, was Stabilität betrifft,» merkte er an. «Wir müssen jedoch abwarten, wie sich die neue Europäische Kommission zusammensetzt», fügte er hinzu. Das EU-Parlament hatte mehrheitlich für die Deutsche gestimmt. Sie wird damit für weitere fünf Jahre an der Spitze der Kommission stehen.