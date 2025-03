Trotz der Verzögerung befindet sich die EZB laut ihrem Vizechef aber weiter auf Kurs zu ihrem Inflationsziel. «Alles bewegt sich in die richtige Richtung», merkte er an. Im Februar war die Teuerungsrate in der 20-Länder-Gemeinschaft leicht zurückgegangen auf 2,4 Prozent. Im Januar hatte sie noch bei 2,5 Prozent gelegen. (Reporter Inti Landauro, David Latona Geschrieben von Frank Siebelt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)