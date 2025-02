Es sei wichtig, einen Handelskrieg zu vermeiden, sagte der Vizepräsident der EZB, Luis de Guindos, am Montag dem spanischen Sender TVE. Die Europäer müssten bei ihrer Reaktion auf mögliche US-Handelszölle vorsichtig sein: Manchmal würden die ursprünglichen Ankündigungen nicht umgesetzt. Daher müsse man «umsichtig und intelligent» vorgehen, betonte de Guindos. Trump will im Laufe des Tages neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminium-Einfuhren in die USA bekanntgeben. Er kündigte ausserdem für Dienstag oder Mittwoch an, Handelspartnern Gegenzölle aufzubrummen.