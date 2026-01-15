Die EZB sieht die Zusammenarbeit mit der US-Notenbank auch nach der Attacke der US-Justiz auf Fed-Chef Jerome Powell nicht beeinträchtigt. EZB-Vizepräsident Luis de ‌Guindos ‌bekräftigte in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit «Politico» zugleich seine Unterstützung für den Grundsatz der Zentralbankunabhängigkeit. De Guindos wurde gefragt, ob die Europäische Zentralbank angesichts der Versuche der Trump-Regierung, ​Powell aus dem Amt zu drängen, der Fed im ‌Falle einer Finanzkrise weiter als Partner vertrauen ‌könne: «Ich kann Ihnen versichern, dass unsere Zusammenarbeit mit der Federal Reserve bisher normal und wie gewohnt verlaufen ist», sagte der Stellvertreter von EZB-Chefin Christine Lagarde.