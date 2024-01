Auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag in Frankfurt hatte die Euro-Notenbank wie schon im Oktober und im Dezember die Schlüsselsätze nicht verändert. Sie beliessen den am Finanzmarkt massgeblichen Einlagensatz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Liquidität parken, bei 4,00 Prozent, den Leitzins bei 4,50 Prozent. Am Finanzmarkt wird derzeit die Wahrscheinlichkeit für einen ersten Schritt nach unten auf der Zinssitzung am 11. April mit um die 80 Prozent taxiert. Für das geldpolitische Treffen am 6. Juni gilt eine Zinssenkung bereits als sichere Wette.